Краснодарский край попал в топ-3 регионов по продажам машин с пробегом в 2022 году
Экономика
01.02.2023 15:54
Всего в 2022 году в Краснодарском крае продали 251,4 тыс. подержанных автомобилей.
От общего объема продаж в России на Кубань приходится 5%. В сравнении с показателями 2021 года число сделок в крае снизилось на 16,9%.
Первое место в рейтинге заняла Москва. За год в столице продали 303,1 тыс. машин с пробегом, доля от общего рынка — 12%. На втором месте Московская область — за год здесь продали 299 тыс. подержанных машин.
Всего за 2022 год в России объем рынка б/у машин составил 4,8 млн. Это на 18,8% меньше, чем в период с января по декабрь 2021 года, сообщает «Автостат».
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