Эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили в России в 2023 году
В наступившем году на отечественном авторынке заметно усилится конкуренция между китайскими брендами, уверен вице-президент Национального автосоюза Ян Хайцеэр.
«В 2023 году в России усилится конкуренция между китайскими автомобильными брендами, скорее всего, их у нас станет больше. Надеюсь, что эта конкуренция приведет к снижению цен на машины», — сказал автоэксперт.
Он отметил, что число продаваемых автомобилей в РФ в 2023 году заметно увеличится по сравнению с прошедшим годом. Одной из тенденций нового года на авторынке страны станет увеличение количества «китайцев».
При этом Хайцеэр предположил, что параллельный импорт автомобилей в России также будет развиваться. В страну будут поставлять из Китая машины Volkswagen, Mazda и Toyota и некоторых других марок, сообщает радио Sputnik.
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