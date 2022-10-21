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Краснодарский край помогает восстанавливать город Рубежное в ЛНР

Политика
21.10.2022 16:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-pomogaet-vosstanavlivat-gorod-rubezhnoe-v-lnr
Краснодарский край помогает восстанавливать город Рубежное в ЛНР
Краснодарский край помогает восстанавливать город Рубежное в ЛНР

В Рубежное доставили 40 т строительных материалов для восстановления жилых помещений и соцобъектов. Работу волонтеров координирует депутат Госдумы РФ Сергей Алтухов.

Волонтеры распределяют гумпомощь между нуждающимися жителями Рубежного, которые решили остаться на зиму в своих домах.

«Рубежное сейчас находится практически на линии боевого соприкосновения. Бывает, что разрывы снарядов еще слышны, но чаще на окраинах. Город приходит в себя. С моими ребятами там на связи каждый день. Рубежане своими силами восстанавливают поврежденные здания, получая необходимые материалы через гуманитарный центр. Сейчас латают крыши, закрывают окна древесными щитами — отопление есть, нужно сохранить тепло в помещениях. В первую очередь, материалы передали больнице и детскому центру «Лучик», — рассказал Сергей Алтухов.

В городе работает сеть пунктов горячего питания, каждый из которых обслуживает около 1,2 тыс. человек в день. По словам Алтухова, многие предпочитают брать еду с собой, чтобы не собираться в одном месте, помня о «прилетах» в Северодонецке.

«Новое помещение под пункт питания в Северодонецке нашли, провели ревизию необходимого оборудования. К сожалению, начинать пришлось практически с нуля — все было уничтожено ударами тяжелой артиллерии противника. Столовая скоро возобновит работу на новом месте», — добавил парламентарий.

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