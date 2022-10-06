Краснодарский край первым в России подключился к платформе «Эффективность.рф»

Фото пресс-служба администрации Краснодарского края

Пользователями платформы цифровых решений национального проекта «Производительность труда» стали 14 предприятий-участников.

«Кубань стала первым субъектом в стране, поддержавшим вектор цифровизации экономики. Платформа помогает бизнесу без найма дорогостоящих специалистов и создания собственных вычислительных мощностей включиться в этот процесс. Участие позволит автоматизировать рутинные процессы, повысить контроль над производством и устойчивость компании. Это сэкономит время и ресурсы», — сказал министр экономики края Алексей Юртаев.

После регистрации на новой платформе, предприятия получат базовые компетенции и первичное повышение эффективности. Также можно провести диагностику и определить уровень цифровой зрелости компании среди конкурентов. Эта услуга доступна бесплатно.

«Задача платформы — сделать доступнее отечественное промышленное и инженерное программное обеспечение для российских предприятий. Речь идет не только о цене, но и о снижении зависимости от редких IT-компетенций сотрудников и сокращении сроков внедрения этого ПО. К примеру, срок подбора программного обеспечения сокращается с двух месяцев до двух дней», — сказал гендиректор «Цифровые технологии производительности» Павел Христенко.

В IT-направлении Региональный центр компетенций сотрудничает с АНО «Цифровые технологии производительности». Первыми в ноябре 2021 года к платформе подключились «ПищТех», «АС-Строй», «Лига-Пак», «Горница», НПК «ПАНХ».

Платформа подбирает ПО для повышения эффективности работы, исходя из потребностей предприятия. Предварительный отбор поставщиков гарантирует пользовательскую поддержку. Эксперты помогут приобрести отечественное ПО и оформить заявку на софинансирование, субсидию или грант.

Ожидается, что участниками программы концу 2024 года станут порядка 4 тыс. компаний. Сегодня сервисами «Эффективность.рф» уже воспользовались более 250 организаций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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