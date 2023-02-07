Краснодарский край отмечает девятилетие открытия ХХII Зимних Олимпийских игр в Сочи

ХХII Зимние Олимпийские игры в Сочи прошли в 2014 году. Заявку на проведение Олимпиады поддержал лично президент РФ, и он сыграл важную роль в успехе презентации Сочи на 119-й сессии МОК в Гватемале в 2007 году.

К Олимпиаде в Сочи построили более 400 новых объектов спортивной, транспортной, энергетической, гостиничной и социальной инфраструктуры. Проложили 360 км дорог и мостов, почти 700 км инженерных сетей. При строительстве новых объектов на курорте впервые применяли «зеленые» стандарты.

Для запуска новой спортивной инфраструктуры провели тестовые соревнования. За три сезона организовали 19 турниров, в том числе уровня Кубка Европы и Кубка мира. По этому показателю Сочи стал абсолютным рекордсменом среди городов, принимавших до этого Зимние Олимпийские игры.

Благодаря олимпийскому проекту курорт получил на тот момент самую развитую в России лечебно-оздоровительную инфраструктуру. Построили новые медицинские корпуса, установили современное оборудование. Свыше 1 тыс. 400 объектов на курорте адаптировали для людей с повышенными потребностями.

Построенная к Олимпиаде спортивная инфраструктура способствовала популяризации физкультуры среди жителей города.

«После Олимпийских игр в Сочи на новый уровень вышел как любительский, так и профессиональный спорт. Воспитанники городских спортшкол успешно выступают на соревнованиях различного уровня, используя при подготовке в том числе олимпийскую инфраструктуру. По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского в Год архитектуры на курорте планируется приступить к проектированию и строительству семи спортивных объектов», — сказал вице-мэр Сочи Вадим Снегирев.

Через год после Олимпиады по инициативе Правительства РФ и Олимпийского комитета России в стране учредили День зимних видов спорта. По всей России организуют различные спортивные и физкультурно-массовые мероприятия.

В частности, в Красной Поляне в этом году впервые провели фестиваль по фрирайду. В нем участвовали 114 лыжников и сноубордистов из 48 городов РФ. На курорте «Газпром» запланированы Всероссийские соревнования по альпинизму в дисциплинах «ски-альпинизм-спринт», а также 4 этап Кубка России по альпинизму в дисциплине «ски-альпинизм-гонка», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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