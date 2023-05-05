Краснодарский край направил пять автомобилей, технику и снаряжение для военных в зону СВО

Автомобили и спецсредства для представителей Федеральной службы войск нацгвардии РФ закупили и передали представители краевого департамента по делам казачества и военным вопросам по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

В воинские части отправили пять автомобилей повышенной проходимости, квадрокоптеры, генераторы электропитания, противодроновые ружья, приборы наблюдения и тепловизионные прицелы.

Обеспечение военных, участвующих в спецоперации, снаряжением, обмундированием и медицинскими препаратами в регионе находится на постоянном контроле, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Непосредственно поддержать свою страну в зоне СВО вы можете записавшись на службу по контракту. Солидный заработок, оплата жилья, отсрочки по выплате банковских кредитов — какие еще льготы предполагает служба в Вооруженных силах РФ и как стать военнослужащим, коротко и понятно читайте здесь.

Читайте также: казаки из Гулькевичского района отправили гуманитарный груз в зону СВО. Свою лепту в помощь российским бойцам и мирному населению Донбасса вносят жители разных районов Кубани.