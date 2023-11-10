Краснодарский край направил 5 млрд рублей на поддержку участников СВО и их семей

Поддержку участников спецоперации и их семей обсудили на встрече первый замглавы Кубани Игорь Галась и начальник II управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, генерал-майор Александр Туляганов.

Как подчеркнул Игорь Галась, с первых дней СВО Краснодарский край по поручению губернатора Вениамина Кондратьева активно содействует ВС РФ. На поддержку военнослужащих, добровольцев, мобилизованных и их семей из региональной казны за 2 года выделили около 5 млрд рублей. Из них порядка 1,3 млрд рублей направили на единовременные выплаты призванным по частичной мобилизации.

«В регионе реализуется весь спектр мер социальной поддержки семьям участников спецоперации, решаются их бытовые и иные вопросы», — подчеркнул вице-губернатор.

Также с осени в крае ввели единовременную выплату в 200 тыс. рублей для заключивших контракт с Минобороны РФ.

Александр Туляганов поблагодарил за поддержку военных комиссариатов и отметил, что соглашение о взаимодействии, заключенное с администрацией Краснодарского края, выполняется в полном объеме.

«Регион активно и на высоком уровне поддерживает мобилизованных и добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции», — сказал генерал-майор.

Также в ходе встречи отметили важную роль Кубанского казачьего войска, которое регулярно оказывает помощь военнослужащим, мобилизованным и казакам, участвующим в СВО. Так, казаки передали в зону спецоперации уже более 2,9 тыс. т гумпомощи. Кроме того, в ходе региональной акции «Своих не бросаем» было направлено более 95 млн рублей на закупку необходимых для бойцов вещей.

Как рассказал Игорь Галась, на единовременную выплату детям участников СВО выделили более 350 млн рублей. Также почти 90 млн рублей предусмотрели на санаторно-курортное лечение военнослужащих, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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