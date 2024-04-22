Краснодарский край на выставке «Иннопром» в Ташкенте представляют 12 предприятий

В Узбекистане 22 апреля открылась Международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия». Она будет проходить до 24 апреля включительно.

«Иннопром» проводят в Ташкенте уже в четвертый раз, первый прошел в 2021 году по инициативе Минпромторга России и Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан. За три года в выставке приняли участие 36 предприятий Кубани, были заключены 30 контрактов на сумму более 1,2 млрд рублей.

В этом году на «Иннопроме» обсудят развитие промышленной инфраструктуры, межрегиональное сотрудничество, инновации в транспортной отрасли, цифровизацию промышленности, инновации в энергетике и др.

Так, в первый день выставки уже прошла главная планерная сессия «Промышленная кооперация в Центральной Азии: региональный фокус», в ней принял участие глава Кубани Вениамин Кондратьев.

«Иннопром» — это крупнейшая инвестиционная площадка, на которой российские компании расширяют сотрудничество с промышленниками из Центральной Азии. Краснодарский край представляют 12 предприятий, в их числе «Абинский электрометаллургический завод», «Тихорецкий машиностроительный завод», завод стальных конструкций «Кубань», «Научно-производственная фирма Кубаньнефтемаш», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Площадь краевого стенда в этом году — 121 кв. м, коллективную экспозицию организовали министерство промышленной политики совместно с Фондом развития промышленности региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на поддержку промпроизводств Кубани направят более 1,8 млрд рублей.