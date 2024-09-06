Краснодарский край и Турция укрепляют экономическое сотрудничество

На международной выставке WorldFood Istanbul-2024 подписали соглашение, открывающее кубанским экспортерам новые возможности на турецком рынке. Документ подписали представители Центра поддержки экспорта края и компании-оператора в Турции.

Соглашение усилит сотрудничество, благодаря чему кубанские производители смогут эффективнее представлять свои товары, отметил директор Центра поддержки экспорта региона Роман Воротников.

«Проект предусматривает адаптацию этикеток и маркировок для турецкого рынка, маркетинговое сопровождение компаний региона при выходе на зарубежные рынки», — добавил он.

На выставке обсудили точки роста для экспорта товаров производителей края, особенности сертификации и логистики, возможность локализации предприятий в Турции, а также значимость страны как регионального хаба для последующего реэкспорта товаров в страны Ближнего Востока и Северной Африки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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