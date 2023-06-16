Краснодарский край и «Автодор-Инвест» подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение подписали в рамках ПМЭФ-2023 министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев и гендиректор компании Георгий Чичерин.

Соглашение предусматривает сотрудничество для увеличения притока инвестиций в регион на развитие транспортной инфраструктуры. В рамках соглашения планируют проработать инвестпроект строительства дороги Краснодар — Абинск — Кабардинка на принципах государственно-частного партнерства.

«Краснодарский край является главным курортом нашей страны. Ежегодно у нас растет число туристов, а вместе с этим увеличивается и нагрузка на дороги. Также сегодня высока активность порта из-за большого потока грузового транспорта. Развитие дорог поможет решить ситуацию с заторами в направлении курортных городов», — сказал Алексей Юртаев.

Глава минэкономики края добавил, что реализация проектов по принципу государственно-частного партнерства привлечет дополнительные внебюджетные инвестиции в экономику Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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