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«Росавтодор»: интенсивность движения по трассам Краснодарского края летом вырастет на треть

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rosavtodor-intensivnost-dvizheniya-po-trassam-krasnodarskogo-kraya-letom-vyrastet-v-3-4-raza
«Росавтодор»: интенсивность движения по трассам Краснодарского края летом вырастет на треть
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Согласно данным с дорожных камер видеонаблюдения, летом на Кубани интенсивность движения на трассах возрастает в сравнении с межсезоньем.

На федеральной трассе А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк среднесуточная интенсивность весной прошлого года составляла 12 тыс. 737 автомобилей в сутки. Летом число выросло до 17 тыс. 82 автомобилей в сутки. Таким образом, прирост составил порядка 34%.

В этом году весной по трассам проезжали 12 тыс. 433 автомобилей в сутки.

«Это позволяет предположить, что интенсивность в летний период 2023 года возрастет примерно до 16 тыс. 600 автомобилей в сутки», — сообщили в пресс-службе компании «Росавтодор».

Также в «Росавтодоре» отметили, что туристическая привлекательность края способствует увеличению инвестиций в дорожное хозяйство, пишет «Коммерсантъ Кубань — Черноморье».

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