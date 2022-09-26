Краснодарский край досрочно получит федеральное финансирование на строительство жилья

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Распоряжение о выделении регионам 11,1 млрд рублей подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

Средства, которые планировали израсходовать в 2023 и 2024 годах, направят субъектам уже в текущем году. Деньги выделят на строительство жилья, модернизацию систем водоснабжения, повышение устойчивости домов в сейсмоопасных зонах и обновление очистных сооружений в районе реки Волги.

На строительство жилых домов в 12 регионов досрочно направят 6,3 млрд рублей.

В числе тех, кто получит финансирование — Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Чечня, Татарстан, Удмуртия, Костромская, Липецкая и Самарская области, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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