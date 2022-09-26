Краснодарский край досрочно получит федеральное финансирование на строительство жилья
Экономика
26.09.2022 10:29
Распоряжение о выделении регионам 11,1 млрд рублей подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.
Средства, которые планировали израсходовать в 2023 и 2024 годах, направят субъектам уже в текущем году. Деньги выделят на строительство жилья, модернизацию систем водоснабжения, повышение устойчивости домов в сейсмоопасных зонах и обновление очистных сооружений в районе реки Волги.
На строительство жилых домов в 12 регионов досрочно направят 6,3 млрд рублей.
В числе тех, кто получит финансирование — Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Чечня, Татарстан, Удмуртия, Костромская, Липецкая и Самарская области, сообщает пресс-служба Правительства РФ.
Читайте также: Краснодарскому краю одобрили льготные кредиты на создание новых отелей.
Популярные новости
- Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
- Госдума рассмотрит законопроект о введении уголовного наказания для коллекторов за угрозы
- Сборная России по футболу обыграла Киргизию в товарищеском матче
- В Краснодарском крае с начала частичной мобилизации в военкоматы пришли около 2 тыс. человек
- В Краснодаре изменится схема движения на Тихорецком кольце
- Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?