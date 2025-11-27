Краснодарский край ассоциируется у россиян с лошадьми и дельфинами

Эксперты провели исследование на основе упоминаний в соцсетях с 2023 по 2025 годы.

Сервис путешествий «Туту» и агентство «Сидорин лаб» проанализировали 560 тыс. сообщений и выяснили, с какими животными россияне ассоциируют регионы и города РФ. Согласно результатам исследования, Краснодарский край ассоциируется у жителей страны с лошадьми и дельфинами.

Санкт-Петербург ассоциируется с лошадьми и кошками — их упоминали в сообщениях 4,8 тыс. и 3,4 тыс. раз. Пользователи писали о конных прогулках и экскурсиях, а также о пушистых обитателях Эрмитажа.

В Казани и Татарстане также лидируют кошки — их упоминали 3,4 тыс. раз. Это связано с экскурсиями, посвященными котам Казани.

Мурманск и Мурманская область ассоциируются с китами, Брянская область — с зубрами. Нижний Новгород и область — с оленями. Эти животные — символы города и туристическая достопримечательность.

Также нашли подтверждения некоторые стереотипы об ассоциациях с городами. Ярославль — действительно город медведей, их упоминали 1 тыс. раз, Калининград — город кошек, а Сочи — дельфинов.

Были и те стереотипы, которые не подтвердились. Так, Воронеж не ассоциируется с воронами, несмотря на свое название. Владивосток и Хабаровск не связывают с тиграми, хотя амурский тигр является символом Приморья, отметили эксперты.

«Город может считать какое-то животное своим символом, но туристические маршруты, посвященные этому животному, не будут популярны в масштабах страны. Ассоциации чаще подтверждаются с распространенными животными — кошками, лошадьми, оленями», — пояснили авторы исследования.

В основу исследования вошли упоминания с прямыми указаниями на город и регион. В итоговый список попали уникальные упоминания — с менее чем 10 дублями, сообщает ТАСС.

