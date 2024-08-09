Популярные у туристов места Кубани вошли в топ «Мест силы России»

Шапсугский треугольник в Абинском районе и дольмены в Геленджике по итогам открытого голосования оказались в числе 50 самых интересных и уникальных объектов страны. Сейчас идет второй этап отбора топ-10. Проголосовать за кубанские достопримечательности можно на специальном сайте.

Дольмены ― востребованные у туристов достопримечательности, отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий.

«В качестве объектов турпоказа их изучают в рамках организованных экскурсий, так как самостоятельно добираться к строениям не всегда удобно. Однако при наличии четких координат маршрута можно совершить поход к древним местам и самостоятельно», ― добавил он.

Шапсугский треугольник в Абинском районе находится между станицей Шапсугской, горами Лысой и Свинцовой. На карте эта локация вписывается в один из углов треугольника, стороны которого представляют собой русла рек, берущих здесь начало. Интерес исследователей привлекает обилие древних курганов XIV века, между которыми встречаются дольмены. Самый известный среди них ― Большой Шапсугский дольмен.

Всего на Кубани порядка 300 древних памятников, в комплексе которых около 1,5 тыс. дольменов. Это одни из самых древних построек на земле. Возраст этих строений ― 4-2 тыс. лет до нашей эры. Дольмены строили во всем мире, но именно на западном побережье Черного моря появились самые ранние, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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