Краснодарский филиал «Росавтодора» подготовил к работе в зимний период более 300 спецмашин
Общество
29.11.2022 13:57
Это грейдеры, экскаваторы, бульдозеры и снегоочистители.
Также заготовлена специальная противогололедная смесь, проверены теплые стоянки. Кроме того, накануне зимнего сезона специалисты обновили разметку и дорожные знаки.
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