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Краснодарский филиал «Росавтодора» подготовил к работе в зимний период более 300 спецмашин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-filial-rosavtodora-podgotovil-k-rabote-v-zimnij-period-bolee-300-spetsmashin
Видео канала «Кубань 24»

Это грейдеры, экскаваторы, бульдозеры и снегоочистители.

Также заготовлена специальная противогололедная смесь, проверены теплые стоянки. Кроме того, накануне зимнего сезона специалисты обновили разметку и дорожные знаки.

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