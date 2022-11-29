Краснодарский филиал «Росавтодора» подготовил к работе в зимний период более 300 спецмашин

Это грейдеры, экскаваторы, бульдозеры и снегоочистители.

Также заготовлена специальная противогололедная смесь, проверены теплые стоянки. Кроме того, накануне зимнего сезона специалисты обновили разметку и дорожные знаки.

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