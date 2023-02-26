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Краснодарский боец ММА Олег Попов одержал победу на турнире Bellator 291 в Ирландии

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-boets-mma-oleg-popov-oderzhal-pobedu-na-turnire-bellator-291-v-irlandii
Краснодарский боец ММА Олег Попов одержал победу на турнире Bellator 291 в Ирландии
Фото из соцсетей

Олег Попов провел свою дебютный бой в американской бойцовской организации Bellator вечером 25 февраля в Дублине против турецкого спортсмена Гохана Сарикама.

В трехраундовом поединке в тяжелой весовой категории Попов одержал победу над соперником из Турции единогласным решением судей, сообщает RT.

Эта победа стала для 31-летнего бойца 16 в карьере при одном поражении. Ранее он выступал в российских бойцовских лигах: М-1 Challenge, Fight Nights Global и MMA Series.

Олег Попов последние годы живет в Краснодаре и тренируется в бойцовском клубе «Кузня». Он является мастером спорта по рукопашному бою и чемпионом Южного военного округа по АРБ.

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