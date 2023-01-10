Краснодарский благотворительный фонд поможет восстановить дома, пострадавшие от обстрелов в Белгородской области

Подрядная организация уже приступила к ремонту в 26 частных домах и одной квартире.

К руководству краснодарского фонда «Новая Кубань» с просьбой помочь в восстановлении домов после обстрелов обратились представители администрации Валуйского района. Договор заключили в декабре.

«Мы заключили трехстороннее соглашение между администрацией района, которая выступила заказчиком и гарантом выполненных работ, и подрядной организацией, которая непосредственно выполнит работы. Планируется отремонтировать 26 частных домов и одну квартиру в Валуйском районе, которые были повреждены в результате обстрелов», — сказал глава фонда «Новая Кубань» Евгений Паленков.

Работы планируют выполнить за месяц. Для жителей предусмотрена гарантия от подрядчика. Качество ремонта проинспектируют волонтеры Белгородской области, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе фонда.

Также в декабре благотворительная организация оказала гуманитарную помощь временным переселенцам с Украины. Совместно с Белгородской общественной организацией «Путь в Будущее» составили заявки на товары первой необходимости. Заявки составили на основании обращений граждан. По этим заявкам фонд «Новая Кубань» доставил партию гуманитарного груза в Белгород. В состав груза вошли постельное белье, подушки, продукты, в том числе детское питание, предметы первой необходимости и личной гигиены, одноразовая посуда.

«Особое внимание мы уделили предметам детской гигиены и детскому питанию. Подгузники, молочные смеси, фруктовые пюре, детское печенье — волонтеры фонда позаботились о том, чтобы дети были обеспечены всем необходимым. Благодаря пожертвованиям мы смогли закупить также и постельное белье, подушки. То есть вещи, которые помогут людям сделать свое пребывание здесь более комфортным», — сказал Паленков.

Информация о Фонде и о том, как предоставить или получить помощь, размещена на сайте. Также можно получить информацию по телефону +7 952 861-88-99.

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