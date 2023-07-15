Краснодарский Арбат: улица Чапаева впервые за много лет снова стала пешеходной на выходные

Два участка по улице Чапаева — от Рашпилевской до Красной и от Красной до Красноармейской — сделали пешеходными с 20:00 пятницы до конца воскресенья.

Живущие по Чапаева люди несмотря на ограничения смогут добраться до дома. Также проехать по перекрытым участкам смогут машины, которые подвозят продукты к кафе и ресторанам. Остальные автомобили могут проезжать по параллельным улицам.

В субботу, 15 июля, с 10:00 работала выставка народных умельцев — там можно было купить поделки из морской древесины, муранского стекла, бисера, лент, бумажной лозы, эпоксидной смолы и кожи.

С 16:00 на Чапаева свои работы в различных стилях, техниках и жанрах представили более 20 художников, членов Краснодарской краевой организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».

В это же время там прошли лекции об истории краснодарского Арбата и мастер-классы по написанию картин. Также прошел мастер-класс по аквагриму от сотрудников Централизованной библиотечной системы города.

Уличные артисты в 16:00 провели 30-минутный флешмоб с участием жителей города под открытым небом. Следующий флешмоб пройдет уже в 20:00.

С 20:30 уличные художники приступят к граффити Децла возле мурала Василия Чапаева. Его планируют завершить в воскресенье, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре улицу Чапаева снова сделали пешеходной по выходным. Мэр Краснодара Евгений Наумов подчеркнул необходимость проведения мероприятий, которые помогут сделать этот участок улицы тем самым Арбатом, которым его помнят местные жители.