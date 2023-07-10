В Краснодаре улицу Чапаева снова сделали пешеходной по выходным

Проезд для автомобилей будут перекрывать каждую неделю с пятницы до воскресенья на двух кварталах улицы Чапаева — от Красной до Красноармейской и от Красной до Рашпилевской.

Мэр Краснодара Евгений Наумов во время аппаратного совещания подчеркнул необходимость проведения мероприятий, которые помогут сделать этот участок Чапаева тем самым Арбатом, которым его помнят местные жители.

«Обновленную улицу необходимо сделать пешеходной и использовать с пользой и заранее спланировать программу активностей», — сказал глава города.

Вице-мэр Краснодара Владимир Архипов сообщил, что обновленных кварталах улицы Чапаева уже завершили благоустройство и установили ограждения, защищающие от незаконной парковки.

Схемы временных ограничений движения согласовали. Водители смогут объехать эти пешеходные кварталы по соседним улицам. Скоро там установят специальные дорожные знаки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре открыли после реконструкции улицу Чапаева: как ее оценили жители.