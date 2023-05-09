Краснодарских ветеранов поздравили с Днем Победы фронтовые бригады

Творческие коллективы выступали во дворах участников Великой Отечественной войны с 3 по 9 мая.

Артисты поздравили более 170 ветеранов — их привозили к домам на военных автомобилях, продолжая традиции фронтовых бригад. Коллективы исполнили для ветеранов «Катюшу», «Смуглянку», «Синий платочек», «Темную ночь» и «День Победы».

«Концертные программы для ветеранов Великой Отечественной войны стали традицией. Такой формат поздравления — отличный способ создать хорошее настроение нашим героям, уделив им должное внимание», — рассказала начальник управления культуры Ирина Удовицкая.

Фронтовые бригады создали практически в первые дни войны — они играли концерты и спектакли для солдат, часто рядом с линией фронта. За годы Великой Отечественной войны организовали около 4 тыс. бригад, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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