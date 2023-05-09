Акция «Крылья Победы» прошла в аэропорту Сочи

В рамках акции в общей зоне аэропорта играли песни Победы в исполнении советских артистов — Клавдии Шульженко, Василия Ланового, Иосифа Кобзона и Льва Лещенко.

На экранах транслировали кадры из художественных и документальных фильмов, а в терминале желающие могли отправить открытки с символикой акции.

«Аэропорт Сочи с большим удовольствием поздравляет всех жителей и гостей города-курорта Сочи с великим праздником Победы, и присоединяется к всероссийской акции «Крылья Победы», организованной при содействии Росавиации и фонда «Кобзон». Так мы отдаем дань памяти нашим ветеранам, солдатам и офицерам, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны», — сказал управляющий директор аэропорта Сочи Алексей Комаров.

Ведущий мероприятия рассказывал о важных датах военного времени, а также об истории аэропорта Сочи в годы войны. Кроме того, пассажиры могли принять участие в историческом квизе, чтобы проверить знания об истории военного времени.

Тем, кто рассказывал о дедах и прадедах, принимавших участие в Великой Отечественной войне, вручали памятные подарки с символикой аэропорта, а детям перед полетом вручали пазлы, сборные модели самолетов и сладости, сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

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