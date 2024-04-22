Краснодарские школьники представят Кубань на финале чемпионата «Знание.Игра»

Команда юных знатоков «Оладушки» из школы № 10 в Краснодаре вошла в число победителей онлайн-кубка «Знание.Игра», организованного Обществом «Знание» в формате «Что? Где? Когда?».

По всей России 20 апреля прошли онлайн игры интеллектуального соревнования среди школьников и студентов колледжей, не участвовавших в основных отборочных играх. По итогам соревнований определили 10 команд-победителей. Уже в мае краснодарские школьники представят Кубань на финале чемпионата, который пройдет в Москве.

Участие в федеральном финале состязания примут 75 команд — 45 лучших по итогам отборочных игр и 10 команд-лидеров онлайн-кубка, а также 20 команд из партнерских турниров.

«Знание.Игра» всегда вызывает у молодежи неподдельный интерес, отметил директор филиала Общества «Знание» в Краснодарском крае Роман Марченко. По его словам, победой в турнире краснодарские школьники подтвердили свои знания и эрудицию.

«Желаю ребятам успехов в финале. Уверен в том, что команда Краснодарского края достойно представит наш регион на федеральном этапе игры», — добавил он.

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