Гендиректор общества «Знание» встретился со студентами института РУДН в Сочи

Гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль встретился со студентами в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

Представители студенческого научного сообщества Сочинского института РУДН смогли задать вопросы про «клиповое мышления», а также узнать, вытеснит ли когда-нибудь искусственный интеллект учителей и преподавателей.

«Искусственный интеллект может помогать преподавателю, но не сможет его заменить, так как у него нет пережитого опыта. Мы экспериментируем, ищем новые форматы. Ваш формат — донести знания с помощью новых форм очень нам интересен», — сказал Древаль.

Также студентам и преподавателям института рассказали о приоритетных направлениях общества «Знание» и развитии его деятельности по всему миру.

Древаль рассказал, что легендарная в советские годы организация вновь стала главной просветительской площадкой страны.

«Лекторы Общества «Знание» — это люди, обладающие не только теоретическими знаниями, но и практическим опытом профессиональной деятельности. Они — вдохновители и наставники. И таковых у нас более 230 А наставникам в нашей стране уделяется особое внимание. Недаром, президент поручил разработать концепцию развития наставничества до 2030 года. Мы отмечаем, что сегодня быть лектором стало престижно. 77% граждан России уже доверяют Российскому обществу «Знание». И сегодня в обществе наблюдается быстрый рост доверия к просветительской деятельности», — подчеркнул Древаль.

В рамках встречи студенты презентовали грантовые проекты Сочинского института РУДН, которые реализуются при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. В 2023 году таковых было четыре: «Амбассадоры науки», «Исторический Stand Up», «Мастерская путешествий», «Многонациональный Сочи», сообщает пресс-служба Российского общества «Знание».

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