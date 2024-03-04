Краснодарские полицейские преследовали грабителя из Чечни до Владикавказа

Ограбление произошло на улице Гагарина в Фестивальном микрорайоне в ночное время.

По версии следствия, в тот день 40-летний житель Чечни, ранее судимый за грабеж, подошел к случайному прохожему и под угрозой насилия забрал у него рюкзак с деньгами, телефоном, документами, банковской картой и часами. Общая сумма ущерба составила около 20 тыс. рублей.

Полицейские в короткий срок установили личность и местонахождение грабителя. Для его задержания правоохранители отправились в командировку во Владикавказ. Подозреваемый не признал свою причастность к ограблению.

На него возбудили уголовное дело о грабеже по ч.2 ст. 161 УК РФ. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Приезжего заключили под стражу, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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