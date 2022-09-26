Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Краснодарские команды готовятся к первенству и чемпионату России по эстетической гимнастике

Спорт
26.09.2022 08:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskie-komandy-gotovyatsya-k-pervenstvu-i-chempionatu-rossii-po-esteticheskoj-gimnastike
Видео канала «Кубань 24»

Этот вид спорта развивается в стране последние 20 лет. Старшие спортсменки поедут на турнир в статусе серебряных призеров прошлого чемпионата.

«Это главный старт сезона, так как международных соревнований у нас не будет в связи с обстановкой в мире. Чемпионат России будет юбилейный, в центре Винер, это грандиозное событие. Будут команды из всех уголков России. Соперники будут сильные, в особенности Москва, Московская область. Это наши главные соперники. Поэтому мы в ажиотаже», — поделилась серебряный призер чемпионата России София Долженко.

Отбор на первенство России проходил на краевых соревнованиях в Краснодаре в начале сентября. Это был первый старт нового сезона. По его итогам в младшей и средней категории Кубань в Москве представят три команды. Среди юниорок это право заслужил коллектив «Небеса-Альтаир».

«На первенстве больше соперников, больше критики, больше требований от себя. Надеюсь, что все будет хорошо. Надо подтянуть синхрон. Доли секунды, которые мы не собираем вместе, нужно доработать. А так все неплохо», — рассказала победитель первенства Краснодарского края Маргарита Степанова.

«Очень надеемся, что в призах будут у нас три команды. Надеемся на борьбу в категории женщины, в категории 10–12 и 12–14 лет», — отметила президент Федерации эстетической гимнастики Краснодарского края Мария Иванова.

Первенство страны стартует 28 сентября. В последний день месяца станут известны результаты. Старт чемпионата страны намечен на 2 октября.

Читайте также: батутисты из Краснодарского края завоевали 16 медалей на международных соревнованиях.

Автор:
Максим Герасин
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе двое парней ночью отрезали палец охраннику, мешавшему им искать закладку
В Анапе двое парней ночью отрезали палец охраннику, мешавшему им искать закладку
В Краснодаре отстранили от уроков учителя, схватившего за горло ученика
В Краснодаре отстранили от уроков учителя, схватившего за горло ученика
Как в Краснодарском крае проходит частичная мобилизация
Как в Краснодарском крае проходит частичная мобилизация
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Кубанские призывники, которые проходят срочную службу, не попадут в зону СВО
Кубанские призывники, которые проходят срочную службу, не попадут в зону СВО
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
  2. Госдума рассмотрит законопроект о введении уголовного наказания для коллекторов за угрозы
  3. Сборная России по футболу обыграла Киргизию в товарищеском матче
  4. В Краснодарском крае с начала частичной мобилизации в военкоматы пришли около 2 тыс. человек
  5. В Краснодаре изменится схема движения на Тихорецком кольце
  6. Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях