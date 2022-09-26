Краснодарские команды готовятся к первенству и чемпионату России по эстетической гимнастике

Видео канала «Кубань 24»

Этот вид спорта развивается в стране последние 20 лет. Старшие спортсменки поедут на турнир в статусе серебряных призеров прошлого чемпионата.

«Это главный старт сезона, так как международных соревнований у нас не будет в связи с обстановкой в мире. Чемпионат России будет юбилейный, в центре Винер, это грандиозное событие. Будут команды из всех уголков России. Соперники будут сильные, в особенности Москва, Московская область. Это наши главные соперники. Поэтому мы в ажиотаже», — поделилась серебряный призер чемпионата России София Долженко.

Отбор на первенство России проходил на краевых соревнованиях в Краснодаре в начале сентября. Это был первый старт нового сезона. По его итогам в младшей и средней категории Кубань в Москве представят три команды. Среди юниорок это право заслужил коллектив «Небеса-Альтаир».

«На первенстве больше соперников, больше критики, больше требований от себя. Надеюсь, что все будет хорошо. Надо подтянуть синхрон. Доли секунды, которые мы не собираем вместе, нужно доработать. А так все неплохо», — рассказала победитель первенства Краснодарского края Маргарита Степанова.

«Очень надеемся, что в призах будут у нас три команды. Надеемся на борьбу в категории женщины, в категории 10–12 и 12–14 лет», — отметила президент Федерации эстетической гимнастики Краснодарского края Мария Иванова.

Первенство страны стартует 28 сентября. В последний день месяца станут известны результаты. Старт чемпионата страны намечен на 2 октября.

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