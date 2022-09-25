Батутисты из Краснодарского края завоевали 16 медалей на международных соревнованиях
Спорт
25.09.2022 17:37
Турнир по прыжкам на батуте «Кубок Петра Великого» прошел в Санкт-Петербурге.
В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из России, Беларуси, Армении, Узбекистана, Туркменистана и Египта. Краснодарский край представляли 50 атлетов.
«Поздравляю кубанских спортсменов с очередным успешным выступлением на международных соревнованиях. Наши батутисты взяли 16 медалей, в том числе 6 золотых, 5 серебряных, 5 бронзовых. Все награды завоевали представители краснодарской школы батутного спорта», – сказал вице-губернатор Александр Власов.
В соревнованиях принимали участие юноши и девушки в возрасте от 11 до 16 лет. В программе были индивидуальные, синхронные прыжки, прыжки на акробатической дорожке и двойном минитрампе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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