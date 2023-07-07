«Краснодарские известия» получили награду в конкурсе «10 лучших газет России-2023»

Итоги конкурса подвел Союз журналистов России. Награды получили сразу несколько кубанских газет.

«Краснодарские известия» получили диплом в номинации «10 лучших онлайн — моделей российской прессы». «Голос Правды» (Красноармейский район) вошел в число победителей конкурса «10 лучших газет России-2023». «Заря Кубани» (Славянск-на-Кубани) удостоилась диплома за цикл публикаций «Россия с села начинается».

Главный редактор газеты «Огни Кубани» (Кропоткин) Марина Смирнова получила диплом за личный вклад в развитие местной прессы в РФ.

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