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«Краснодарские известия» получили награду в конкурсе «10 лучших газет России-2023»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskie-izvestiya-poluchili-nagradu-v-konkurse-10-luchshih-gazet-rossii-2023
«Краснодарские известия» получили награду в конкурсе «10 лучших газет России-2023»
«Краснодарские известия» получили награду в конкурсе «10 лучших газет России-2023»

Итоги конкурса подвел Союз журналистов России. Награды получили сразу несколько кубанских газет.

«Краснодарские известия» получили диплом в номинации «10 лучших онлайн — моделей российской прессы». «Голос Правды» (Красноармейский район) вошел в число победителей конкурса «10 лучших газет России-2023». «Заря Кубани» (Славянск-на-Кубани) удостоилась диплома за цикл публикаций «Россия с села начинается».

Главный редактор газеты «Огни Кубани» (Кропоткин) Марина Смирнова получила диплом за личный вклад в развитие местной прессы в РФ.

Читайте также: журналисты «Кубань 24» получили награды на международном телекинофоруме «Новая реальность — 2023».

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