Краснодарская юридическая компания «Золотое правило» и «Агентство по привлечению инвестиций» подписали соглашение о сотрудничестве

В Краснодаре 20 июня прошло подписание соглашения о сотрудничестве между юридической компанией «Золотое правило» и «Агентством по привлечению инвестиций».

Стороны будут сотрудничать в вопросах информационной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Документ был подписан на круглом столе в редакции газеты «Кубань Сегодня» управляющим юридической компании Андреем Арендаренко и директором агентства Юлией Приходько.

Стороны выразили уверенность в том, что сотрудничество поспособствует привлечению инвестиций в региональные приоритетные проекты. Кроме того, ожидается, что вместе юридическая компания и агентство будут работать на укрепление и развитие межрегионального и международного сотрудничества и поддержку инвестиционной политики и инновационных проектов.

Кубанские предприниматели смогут получить консультации о возможностях, порядке и юридических аспектах сопровождения инвестиционных проектов, которые осуществляют стороны. Кроме того, в рамках сотрудничества запланировано проведение различных мероприятий: семинаров, круглых столов, лекций и других.

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