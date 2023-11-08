Краснодарская компания «Магнит» вылетела из рейтинга лучших работодателей России

Это следует из свежего рейтинга Forbes. При проведении исследования эксперты оценивали крупнейшие российские компании по нескольким параметрам: штат, сотрудники и общество, экология и корпоративное управление.

Участникам рейтинга лучших работодателей России не стали присваивать места, а распределили по категориям: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». Ни в одной из этих групп в 2023 году не оказалось компаний из Краснодарского края.

При этом в прошлогоднем рейтинге краснодарская компания «Магнит» была в категории «золото», а в 2021 году — в «платине». Основной конкурент «Магнита» — компания Х5 Group, владеющая торговыми сетями «Пятерочка» и «Перекресток», оказалась в разделе «платина».

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