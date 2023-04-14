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Краснодарская гимназия № 23 и школа из Китая подписали соглашение о партнерстве

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskaya-gimnaziya-23-i-shkola-iz-kitaya-podpisali-soglashenie-o-partnerstve
Краснодарская гимназия № 23 и школа из Китая подписали соглашение о партнерстве
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Церемонию подписания соглашения провели по видеосвязи. Документ подписали директор краснодарской гимназии № 23 Ольга Позднякова и директор Дуцзянъяньской экспериментальной школы иностранных языков Чэнь Юнбинь.

Гимназия № 23 имени Героя Советского Союза Николая Жугана специализируется на углубленном изучении английского языка и работают с программами обучения детей по международным обменам. В гимназии учатся более 1,3 тыс. детей. В 2014 году она получила звание «Лучшая школа Кубани», а также не один раз входила в число лучших гимназий России.

Дуцзянъяньская экспериментальная школа иностранных языков основана в 1999 году в провинции Сычуань. В ней учатся 3,1 тыс. детей.

По словам Ольги Поздняковой, программы развития двух школ объединяет общее понимание ценности школьной жизни, академический и творческий подход к обучению. В рамках договора о партнерстве школы смогут проводить совместные мероприятия и совершенствовать методики преподавания.

Краснодар и Дуцзянъянь подписали Меморандум об установлении отношений международного сотрудничества 23 сентября 2022 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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