Краснодарская гимназия № 23 и школа из Китая подписали соглашение о партнерстве
Церемонию подписания соглашения провели по видеосвязи. Документ подписали директор краснодарской гимназии № 23 Ольга Позднякова и директор Дуцзянъяньской экспериментальной школы иностранных языков Чэнь Юнбинь.
Гимназия № 23 имени Героя Советского Союза Николая Жугана специализируется на углубленном изучении английского языка и работают с программами обучения детей по международным обменам. В гимназии учатся более 1,3 тыс. детей. В 2014 году она получила звание «Лучшая школа Кубани», а также не один раз входила в число лучших гимназий России.
Дуцзянъяньская экспериментальная школа иностранных языков основана в 1999 году в провинции Сычуань. В ней учатся 3,1 тыс. детей.
По словам Ольги Поздняковой, программы развития двух школ объединяет общее понимание ценности школьной жизни, академический и творческий подход к обучению. В рамках договора о партнерстве школы смогут проводить совместные мероприятия и совершенствовать методики преподавания.
Краснодар и Дуцзянъянь подписали Меморандум об установлении отношений международного сотрудничества 23 сентября 2022 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: новым побратимом Краснодара может стать китайский город Шицзячжуан.
- Производитель снайперских винтовок Lobaev поставил партию оружия для кубанских казаков из отряда «БАРС»
- У детенышей краснокнижной степной лисы открылись глазки на ферме РГО в Сочи
- Фура после ДТП с грузовиком опрокинулась на бок и рассыпала зерно на трассу под Армавиром
- Арест 11 тыс. земельных участков в Сочи обсудят на уровне Правительства РФ
- Минпромторг РФ опубликовал перечень дорогих автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
- Жителей четырех районов Краснодарского края предупредили об опасном подъеме воды в реках