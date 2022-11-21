Краснодарская фабрика женской одежды наладила выпуск балаклав для участников СВО

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Краснодарская фабрика переориентировала производство для нужд военнослужащих и теперь выпускает порядка 500 балаклав ежедневно. Об этом 21 ноября рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани добавил, что фабрика также планирует наладить выпуск термобелья.

«С началом специальной военной операции многие наши предприятия переориентировались. Особенно это касается легкой промышленности. Например, на одной из фабрик женской одежды в Краснодаре начали шить балаклавы для военных, которые находятся в зоне СВО. В день выпускают около 500 балаклав. Кроме того, готовятся запустить производство термобелья для военнослужащих. Благодарен всем таким предприятиям за то, что они выполняют важную социальную миссию и помогают нашим парням на фронте», — написал Кондратьев в Telegram.

По поручению губернатора производителей товаров первой необходимости поддерживает региональный Фонд развития промышленности. В список включены свыше 20 видов продукции. В их числе текстиль, одежда, косметико-гигиенические товары. На увеличение производства для промышленников предусмотрели льготный заем до 30 млн рублей на 3 года под 1% годовых. Отсрочка погашения основного долга — до одного года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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