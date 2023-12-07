Краснодарка построила парк аттракционов из десертов, установив мировой рекорд

Это произошло в рамках телевизионного шоу «Король десертов» на одном из федеральных каналов.

Кондитер из Краснодара Татьяна Сидоренко боролась за главный приз в 1 млн рублей с семью конкурентами из разных регионов РФ. Во время конкурса она построила из сладостей парк аттракционов площадью 8,5 кв. метров. Краснодарка изготовила девять аттракционов из пряников, шоколада, безе, конфет, карамели, сладкой ваты и бенто-тортов, установив мировой рекорд, который зафиксировали представители международного агентства.

Благодаря своему мастерству Татьяна Сидоренко стала победителем второго сезона шоу «Король десертов», сообщает пресс-служба телеканала «Пятница».

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