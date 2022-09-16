Краснодарка Ангелина Гильдт победила на Спартакиаде сильнейших по художественной гимнастике
Спорт
16.09.2022 20:06
Воспитанница краевой спортшколы олимпийского резерва выиграла золото со сборной России в групповых упражнениях.
Воспитанница Елены Серебряковой лучшая вместе с Даной Бонадысенко, Ольгой Изотовой, Нонной Няниной, Полиной Орловой и Анной Батасовой. Они опередили вторую сборную России и команду Москвы. В личном многоборье в десятке лучших кубанская гимнастика Арина Ткачук. Воспитанница Натальи Шмаковой показала в Москве новую программу.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», кубанская теннисистка завоевала бронзу на Спартакиаде сильнейших.
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