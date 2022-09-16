Краснодарка Ангелина Гильдт победила на Спартакиаде сильнейших по художественной гимнастике

Видео канала «Кубань 24»

Воспитанница краевой спортшколы олимпийского резерва выиграла золото со сборной России в групповых упражнениях.

Воспитанница Елены Серебряковой лучшая вместе с Даной Бонадысенко, Ольгой Изотовой, Нонной Няниной, Полиной Орловой и Анной Батасовой. Они опередили вторую сборную России и команду Москвы. В личном многоборье в десятке лучших кубанская гимнастика Арина Ткачук. Воспитанница Натальи Шмаковой показала в Москве новую программу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», кубанская теннисистка завоевала бронзу на Спартакиаде сильнейших.