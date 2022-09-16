Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Краснодарка Ангелина Гильдт победила на Спартакиаде сильнейших по художественной гимнастике

Спорт
16.09.2022 20:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarka-angelina-gildt-pobedila-na-spartakiade-silnejshih-po-hudozhestvennoj-gimnastike
Видео канала «Кубань 24»

Воспитанница краевой спортшколы олимпийского резерва выиграла золото со сборной России в групповых упражнениях.

Воспитанница Елены Серебряковой лучшая вместе с Даной Бонадысенко, Ольгой Изотовой, Нонной Няниной, Полиной Орловой и Анной Батасовой. Они опередили вторую сборную России и команду Москвы. В личном многоборье в десятке лучших кубанская гимнастика Арина Ткачук. Воспитанница Натальи Шмаковой показала в Москве новую программу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», кубанская теннисистка завоевала бронзу на Спартакиаде сильнейших.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
Власти Армавира отменили праздничный салют ко Дню города
Власти Армавира отменили праздничный салют ко Дню города
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  2. Владимир Познер опроверг информацию о своей госпитализации
  3. «Яндекс» подал в суд на краснодарца и требует 100 тыс. рублей
  4. В Анапе во время уличного конфликта парень протаранил полицейского и повалил его на тротуар
  5. Бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко назвал слова Зеленского «провокацией»
  6. В Краснодарском крае на выходных ожидается 37-градусная жара
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях