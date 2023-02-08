Краснодарка Алина Отараева стала лучшей на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе
Спорт
08.02.2023 20:31
Соревнования проходили в Ижевске.
В коронном упражнении из малокалиберного пистолета МП-60 она сначала взяла золото, а затем добавила в коллекцию бронзу. Следующий серьезный старт у Алины только в июне. Есть время, чтобы основательно подготовиться к российскому первенству в Московской области.
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