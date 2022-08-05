Краснодарец «заминировал» торговый центр в Новороссийске
Происшествия
05.08.2022 15:15
Жителю Краснодара грозит до пяти лет лишения свободы за заведомо ложное сообщение.
По данным следствия, мужчина, находясь в Краснодаре, сообщил об угрозе одному из ТРЦ Новороссийска. Сделал он это из хулиганских побуждений.
При проверке здания специалисты не обнаружили предметов, опасных для жизни и здоровья граждан.
В отношении «телефонного террориста» завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Краснодаре рецидивист «заминировал» место работы своей сожительницы.
Популярные новости
- Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
- В Сочи женщина задержала пьяную пенсионерку, устроившую ДТП на иномарке
- В Анапе сразу после высадки пассажиров дотла сгорел автомобиль такси Uber
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края
ТОП 5 НОВОСТЕЙ