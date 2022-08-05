Краснодарец «заминировал» торговый центр в Новороссийске

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Жителю Краснодара грозит до пяти лет лишения свободы за заведомо ложное сообщение.

По данным следствия, мужчина, находясь в Краснодаре, сообщил об угрозе одному из ТРЦ Новороссийска. Сделал он это из хулиганских побуждений.

При проверке здания специалисты не обнаружили предметов, опасных для жизни и здоровья граждан.

В отношении «телефонного террориста» завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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