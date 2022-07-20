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В Краснодаре рецидивист «заминировал» место работы своей сожительницы

Происшествия
20.07.2022 12:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-retsidivist-zaminiroval-mesto-raboty-svoej-sozhitelnitsy
В Краснодаре рецидивист «заминировал» место работы своей сожительницы
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчина позвонил в ЕДДС Краснодара и сообщил о якобы существующей угрозе жилой многоэтажке. При проверке информация не подтвердилась, опасных предметов в здании не обнаружили.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель, у которого уже имеется судимость за торговлю наркотиками. Мужчину в его доме на улице Труда и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что звонок он совершил из хулиганских побуждений, а в «заминированном» доме работает его сожительница.

На злоумышленника завели уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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