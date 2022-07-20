В Краснодаре рецидивист «заминировал» место работы своей сожительницы
Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю.
Мужчина позвонил в ЕДДС Краснодара и сообщил о якобы существующей угрозе жилой многоэтажке. При проверке информация не подтвердилась, опасных предметов в здании не обнаружили.
Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель, у которого уже имеется судимость за торговлю наркотиками. Мужчину в его доме на улице Труда и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что звонок он совершил из хулиганских побуждений, а в «заминированном» доме работает его сожительница.
На злоумышленника завели уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Ейском районе пенсионерка «заминировала» «Водоканал».
- Росприроднадзор: загрязнение Черного моря не могло стать причиной гибели дельфинов
- Пивовары Краснодарского края заявили о возможном снижении объема продукции на 20%
- В Фестивальном микрорайоне Краснодара загорелась квартира в многоэтажке
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- ПБК «Локомотив-Кубань» возглавил бывший тренер сборной Словении Александр Секулич