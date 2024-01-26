Краснодарец сделал фирму банкротом, обманув кредиторов на 120 млн рублей

Руководитель ухудшил финансовое состояние предприятия, зная о его кредиторской задолженности.

Для этого 68-летний мужчина продал имущество компании, необходимое для ведения финансово-хозяйственной деятельности. Из-за этого долговые обязательства исполнить предприятие не могло. В результате деятельности руководителя ущерб кредиторам составил более 120 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о преднамеренном банкротстве. Материалы передали в суд. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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