Краснодарец сделал фирму банкротом, обманув кредиторов на 120 млн рублей
Происшествия
26.01.2024 13:34
Руководитель ухудшил финансовое состояние предприятия, зная о его кредиторской задолженности.
Для этого 68-летний мужчина продал имущество компании, необходимое для ведения финансово-хозяйственной деятельности. Из-за этого долговые обязательства исполнить предприятие не могло. В результате деятельности руководителя ущерб кредиторам составил более 120 млн рублей.
Возбудили уголовное дело о преднамеренном банкротстве. Материалы передали в суд. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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