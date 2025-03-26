Краснодарец сдал в ломбард дорогие игровые приставки, которые взял в аренду

В дежурную часть отдела полиции Центрального округа УМВД России по Краснодару обратился местный житель и сообщил о мошенничестве.

По словам заявителя, по его объявлению о сдаче игровых приставок в аренду обратился неизвестный. Мужчины договорились встретиться на улице Володи Головатого в краевой столице, где заключили договор аренды двух приставок на несколько дней.

По истечению срока аренды хозяин не получил приставки обратно. Сумма ущерба составила около 98 тыс. рублей.

Правоохранители установили личность мошенника. Им оказался 26-летний краснодарец. Мужчину задержали на одной из улиц краевого центра. Подозреваемый признался что взятую в аренду технику сдал в ломбард, а деньги уже успел потратить.

Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару.

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