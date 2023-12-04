Краснодарец присвоил 8 млн рублей за капитальный ремонт спортшколы на Алтае

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего руководителя компании из Краснодара. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денежных средств.

По данным следствия, в декабре 2020 года руководитель строительной компании заключил муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта здания спортшколы в городе Камень-на-Оби.

После получения аванса в размере более 8 млн рублей в здании спортшколы только демонтировали пол и вывезли строительный мусор. После руководитель вовсе перестал выходить на связь, из-за чего власти обратились в полицию. Правоохранители установили факт хищения денег, а в мае в отношении мужчины возбудили уголовное дело и объявили его в розыск. В июле злоумышленника задержали в Геленджике.

В ходе следствия установили, что исполнитель контракта успел легализовать часть полученной суммы — он купил автомобиль стоимостью около 3 млн рублей, на транспорт наложили арест.

Кроме того, с 2022 года руководитель фирмы заключил еще 10 муниципальных контрактов на строительные и ремонтные работы на территории не менее пяти регионов РФ. Обязательство по договору он также не выполнил, а деньги присвоил.

В октябре мужчине предъявили обвинение. Сейчас уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

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