Краснодарец попался на незаконной врезке в нефтепровод во Владимирской области

Жителя Краснодара будут судить за врезку в нефтепровод в Вязниковском районе Владимирской области. Мужчина с сообщником собирался качать из магистрального нефтепровода топливо.

По данным следствия, мужчины арендовали ангар на территории Октябрьской прядильно-крутильной фабрики. Они завезли туда оборудование и резервуар для слива дизельного топлива.

Злоумышленников поймали, когда они делали несанкционированную врезку в нефтепродуктопровод и рыли канал к арендованному ангару. На мужчин завели уголовное дело. В настоящее время Владимирская прокуратура передала его в суд.

По версии следствия, подозреваемые могли похитить не менее 24,62 т топлива. Именно такой емкости был резервуар. Ущерб от их действий мог превысить 1,1 млн рублей, пишет газета «Владимирские ведомости».

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