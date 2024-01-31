Друзья семьи украли 3,5 млн рублей из сейфа мужчины в Краснодаре

Преступление произошло в одном из частных домов поселка Индустриального.

Местный житель обратился за помощью в полицию и сообщил, что из его сейфа украли 3,5 млн рублей. Правоохранители выяснили, что это сделали двое знакомых супруги мужчины. Ранее они были судимы за грабежи.

Выяснилось, что они пришли к мужчине домой, когда его не было. Нашли ключ от сейфа и открыли его. Часть украденных денег они потратили на покупку иномарки.

На них завели уголовное дело о краже. Задержанным грозит до 6 лет лишения свободы. Их заключили под стражу, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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