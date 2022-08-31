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Краснодарец через окно вынес из студии звукозаписи оборудование на 820 тыс. рублей

Происшествия
31.08.2022 12:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarets-cherez-okno-vynes-iz-studii-zvukozapisi-oborudovanie-na-820-tys-rublej
Краснодарец через окно вынес из студии звукозаписи оборудование на 820 тыс. рублей

С заявлением о краже в полицию Краснодара обратился местный житель. Он рассказал, что утром обнаружил в арендованной им студии звукозаписи поврежденное окно и пропажу оборудования.

Неизвестный похитил колонки, наушники, микрофон и другое имущество на сумму 820 тыс. рублей. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и осмотрели место происшествия. Им удалось установить личность подозреваемого.

Им оказался судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков 37-летний местный житель. Мужчину задержали в его доме на улице Кирова. Там же полицейские обнаружили часть похищенного имущества. Остальное подозреваемый сдал в ломбард за более чем 120 тыс. рублей. Деньги злоумышленник успел потратить.

На мужчину завели уголовное дело за кражу. Ему грозит до шести лет колонии. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару.

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