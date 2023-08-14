Краснодар занял второе место среди миллионников по количеству нераспроданного жилья в новостройках

Сейчас в краевой столице не распродано 75% квартир в новостройках.

В Краснодаре строится 4,2 млн кв. м жилья, из них 3,2 млн пока не распродано. По оценкам аналитиков, для реализации такого объема потребуется около 4,5 года, если в среднем в месяц будет продаваться 59,2 тыс. кв. м.

С весны Краснодар опустился на одну строчку — тогда краевой центр был лидером по нераспроданному жилью, а доля новостроек достигала 85%. Сейчас лидером рейтинга стал Омск — там покупателя пока не нашло почти 77% строящегося жилья — 248,3 тыс. кв. м.

На третьем месте расположилась Самара — 71% и 951,5 тыс. кв. м нераспроданных квартир, на четвертом Челябинск — 68% или 306,9 тыс. кв. м. Замыкают пятерку лидеров Новосибирск и Волгоград — там доля нераспроданного жилья составляет 67%.

Самая низкая доля среди миллионников в Нижнем Новгороде — 53% и в Москве — 58%, сообщает «РБК Недвижимость».

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