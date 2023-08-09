Новостройки на курортах Краснодарского края больше всего подорожали в Туапсе, Сочи и Анапе

Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир». В среднем на курортах Краснодарского края 1 кв. м. подорожал на 7,7%, до 209,6 тыс. рублей.

По данным исследования, с августа прошлого года 1 кв. м. в новостройках больше всего подорожал в Туапсе — до 143,5 тыс. рублей (рост 11,3%,). На втором месте Сочи. Там 1 кв. м. жилья подорожал до 352,8 тыс. рублей (рост 9,2%,). На третьем месте Анапа — 161, 9 тыс. рублей (рост 8,9%), на четвертом Новороссийск — 146,3 тыс. рублей (рост 8%).

Меньше всего за год цены на «первичку» выросли в Геленджике — всего на 5,2%).

На вторичном рынке жилья Кубани 1 кв. м. за год подорожал на 2,3%, до 172,5 тыс. рублей. В лидерах по динамике роста цен находятся Туапсе (+6,3%), Геленджик (+5%) и Анапа (+2,7%), сообщает ТАСС.

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