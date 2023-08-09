Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Новостройки на курортах Краснодарского края больше всего подорожали в Туапсе, Сочи и Анапе

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/novostrojki-na-kurortah-krasnodarskogo-kraya-bolshe-vsego-podorozhali-v-tuapse-sochi-i-anape
Новостройки на курортах Краснодарского края больше всего подорожали в Туапсе, Сочи и Анапе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир». В среднем на курортах Краснодарского края 1 кв. м. подорожал на 7,7%, до 209,6 тыс. рублей.

По данным исследования, с августа прошлого года 1 кв. м. в новостройках больше всего подорожал в Туапсе — до 143,5 тыс. рублей (рост 11,3%,). На втором месте Сочи. Там 1 кв. м. жилья подорожал до 352,8 тыс. рублей (рост 9,2%,). На третьем месте Анапа — 161, 9 тыс. рублей (рост 8,9%), на четвертом Новороссийск — 146,3 тыс. рублей (рост 8%).

Меньше всего за год цены на «первичку» выросли в Геленджике — всего на 5,2%).

На вторичном рынке жилья Кубани 1 кв. м. за год подорожал на 2,3%, до 172,5 тыс. рублей. В лидерах по динамике роста цен находятся Туапсе (+6,3%), Геленджик (+5%) и Анапа (+2,7%), сообщает ТАСС.

Читайте также: Краснодарский край занял второе место среди регионов России по темпам строительства.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 9 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 9 августа
Польза и вред кофеина
Польза и вред кофеина
Кролики дома: особенности ухода и содержания
Кролики дома: особенности ухода и содержания
Айва: чем полезна и кому нельзя
Айва: чем полезна и кому нельзя
В поисках Шамбалы: психиатр объяснил, почему популярны туры в «места силы»
В поисках Шамбалы: психиатр объяснил, почему популярны туры в «места силы»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях