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Краснодар занял третье место в рейтинге самых живописных городов в начале мая

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Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-zanyal-trete-mesto-v-rejtinge-samyh-zhivopisnyh-gorodov-v-nachale-maya
Краснодар занял третье место в рейтинге самых живописных городов в начале мая
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Российский сервис бронирования жилья провел в соцсетях опрос среди пользователей на тему того, какой город России они считают самым живописным в начале мая.

Первое место заняла Ялта. За нее проголосовали 56% опрошенных. Второе место заняла Казань. За этот город проголосовали 16% респондентов.

Третье место занял Краснодар — 11% голосов. Проголосовавшие за столицу Кубани отметили, что Краснодар неоднократно привлекал к себе внимание живописцев — как местных, так и приезжих. В Краснодаре сложились свои художественные традиции.

В десятку живописных городов также вошли Владивосток, Владимир, Калуга, Смоленск, Ростов-на-Дону, Улан-Удэ и Самара, сообщает пресс-служба Tvill.ru.

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