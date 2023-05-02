Краснодар занял третье место в рейтинге самых живописных городов в начале мая

Российский сервис бронирования жилья провел в соцсетях опрос среди пользователей на тему того, какой город России они считают самым живописным в начале мая.

Первое место заняла Ялта. За нее проголосовали 56% опрошенных. Второе место заняла Казань. За этот город проголосовали 16% респондентов.

Третье место занял Краснодар — 11% голосов. Проголосовавшие за столицу Кубани отметили, что Краснодар неоднократно привлекал к себе внимание живописцев — как местных, так и приезжих. В Краснодаре сложились свои художественные традиции.

В десятку живописных городов также вошли Владивосток, Владимир, Калуга, Смоленск, Ростов-на-Дону, Улан-Удэ и Самара, сообщает пресс-служба Tvill.ru.

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