Краснодар занял первое место в России по снижению цен на жилье в новостройках

Согласно исследованию специалистов сервиса по размещению объявлений об аренде и продаже недвижимости, краевой центр по итогам июня лидирует в стране по снижению цен на квартиры в новостройках.

Так, в Краснодаре средняя цена за один квадратный метр в «однушке» достигла 154 тыс. рублей, что на 15,9% дешевле, чем в мае.

Студии, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в прошлом месяце также больше всего подешевели в столице Кубани. В «двушках» цена за «квадрат» снизилась на 19,1% — до 131 тыс. рублей в среднем, в «трешках» — на 20,2% (до 127 тыс. рублей), а в студиях — на 15,6% (до 177 тыс. рублей).

Специалисты объяснили такие результаты тем, что на рынке недвижимости стало меньше предложений премиального сегмента и квартир бизнес-класса, пишет «Газета.ру».

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