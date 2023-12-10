«Краснодар» вырвал важную победу над ЦСКА на последних минутах матча

Встреча 18 тура Российской премьер-лиги прошла вечером 10 декабря на стадионе «Краснодар». Матч завершился со счетом 1:0.

Счет в игре удалось открыть только в добавленное время второго тайма. Вышедший на замену полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов мощно пробил с острого угла при розыгрыше углового удара.

Благодаря этой победе «Краснодар» сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. Российский чемпионат уходит на зимний перерыв. Следующий матч «быки» проведут в начале марта против «Рубина».

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