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ФК «Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом», оставшись на последнем месте в РПЛ

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-sochi-sygral-vnichyu-s-orenburgom-ostavshis-na-poslednem-meste-v-rpl
ФК «Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом», оставшись на последнем месте в РПЛ
Фото пресс-службы ФК "Сочи"

Матч 18 тура Российской премьер-лиги прошел 10 декабря на стадионе «Фишт». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче в конце первого тайма открыл нападающий «Сочи» Иван Игнатьев после выхода один на один с голкипером соперника. «Оренбург» смог отыграться только на последних минутах встречи. На 4 добавленной минуте отличился Данила Хотулев, замкнув головой подачу с фланга.

После этого матча «Сочи» остался на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч «барсы» проведут в марте на выезде против калининградской «Балтики».

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