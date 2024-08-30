Краснодар встал в 8-балльных пробках в последнюю летнюю пятницу

Заторы фиксировали в кубанской столице в последнюю пятницу лета, 30 августа.

Загруженность дорог Краснодара сервис «Яндекс Карты» оценил в 8 баллов из 10.

По данным на 18:30, сильные пробки образовались в центральной части города, на улицах Красной, Гаврилова, Офицерской, Колхозной, Коммунаров, Северной, Промышленной, Корницкого, Костылева, Головатого, Корницого, Кузнечной, Буденного, Леваневского, Янковского, Октябрьской и на Садовом мосту.

Серьезные заторы также образовались на улицах Селезнева, Уральской, Новороссийской, Старокубанской, Ставропольской, Автолюбителей, Монтажной, Онежской, Ялтинской, Школьной, Российской, 40-летия Победы, Тургенева, Дзержинского и на Западном обходе.

Движение транспорта также затруднено на выездах из краевого центра — перед Яблоновским мостом, перед Восточным обходом и на Ростовском шоссе.

Читайте также: у Черноморского побережья 30 августа собрались сильные пробки.