Краснодар встал в 10-балльных пробках вечером в пятницу 12 декабря из-за дождя

В пятницу в столице Кубани возникли серьезные заторы из-за дождя. По данным на 17:00, сервис «Яндекс Карты» оценил их в максимальные 10 баллов.

В центре Краснодара в бордовый цвет на картах окрасились улицы Северная, Филатова, Передовая, Промышленная, Володи Головатого, Кузнечная, Буденного, Красная, Тургенева, Рашпилевская, Калинина, Гоголя, Кубанская Набережная, Красноармейская и другие.

Также автомобилисты встали в заторах в Прикубанском округе краевого центра на улицах 1 Мая, Российской, Восточно-Кругликовской, Солнечной, Ветеранов и Лавриненко.

Сильные пробки наблюдаются и в восточной части краевой столицы — на Ставропольской, 2-й Пятилетке, Шевченко, Селезнева, Старокубанской, Сормовской, Бургасской, Уральской, Мачуги, Автолюбителей.

Кроме того, заторы появились на выездах из Краснодара — перед Тургеневским и Яблоновским мостами, на Ближнем Западном обходе, Ростовском шоссе и Восточном обходе.

Передать информацию о подтоплениях на дорогах и придомовых территориях можно по телефонам: 214-33-36 или 112. В связи с дождем на улицах дежурят 33 единицы водооткачивающей техники и 15 мотопомп, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара в Telegram.

